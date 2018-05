Politsei ja prokuratuur seadsid lähisuhtevägivalla vastu võitlemise ühiseks prioriteediks

Prioriteedid käsitlevad lastevastast seksuaalkuritegevust, perevägivalda ja alaealiste õigusrikkumiste menetluskiirust. PPA ja riigiprokuratuur soovivad lastega seotud kuritegude puhul saata välja selge sõnumi: nende lastega on käitutud valesti ja neid asju tuleb käsitleda prioriteetsena. Samuti on oluline saata sõnum lastele: see, mis nendega tehti, on vale.

Koostöö on ka seni olnud pidev, kuid nii PPA juht Elmar Vaher kui ka peaprokurör Lavly Perling kinnitavad: soov on, et sõnal prioriteet oleks laiem tähendus ja mõju. „See tagab kriminaalmenetluse sellise disaini, mis oleks ühtne,” täpsustas Perling.