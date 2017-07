Politsei konfiskeeris blogipostitusest alguse saanud kriminaalasjas blogipidaja arvutid

Pärnumaal Audrus elavat Anne Seimarit kahtlustatakse vallavanema laimamises.

Mai lõpus avaldas Anne Seimar oma blogis Pärnumaa Audru vallavalitsuselt teabenõudega küsitud pangakonto väljavõtte. Sealt on näha, et valla kaardiga on 2014. aasta 21. detsembril, pühapäeva õhtul Pärnu kesklinnas võetud välja 2050 eurot sularaha. Kuna pangaautomaadi läheduses asus kasiino, tõstatas Seimar blogipostituse pealkirjas küsimuse: kas Audru vallavanem käis valla rahaga kasiinos?