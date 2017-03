Teisipäeva õhtul viidi haiglasse raskete põletushaavadega 22-aastane naine, Süüriast pärit sõjapõgenik.

7. märtsil kella poole kuue ajal õhtul sai kiirabi kutse Lasnamäele, kus põletushaavu oli saanud 22-aastane naine. Praegu ei ole selge, mis korteris täpselt juhtus ja mis asjaoludel naine tõsiseid põletushaavu sai, kuid on teada, et naine kutsus endale kiirabi ise. Ka on teada, et naise riietus oli kergesti süttiv.