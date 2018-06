Politsei otsib küberpäti ohvreid andmelekete info veebikülje abiga

Keskkriminaalpolitsei otsustas bitcoin’ide varguse kriminaaluurimise käigus omandatud 655 161 meiliaadressi andmeid jagada tuntud veebiküljega haveibeenpwned.com. See sait koondab maailma andmelekete infot ja inimesed saavad seal kontrollida, kas tema meiliaadress on lekkinud. Veebilehele anti ainult mõjutatud e-posti aadressid ja paroole ei jagatud.

„Meil oli küsimus: kuidas me jõuame võimalikult paljude inimesteni, kelle konto võib olla kompromiteeritud? Kuna see on olnud aastatepikkune tegevus, on väga keeruline kõiki juhtumeid leida. Kui inimene teab, et talt varastati näiteks neli aastat tagasi hulk krüptoraha, ja ta näeb sealt, et tema andmed on just sel ajal lekkinud, siis saab ta meie poole pöörduda,” selgitas keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo juht Oskar Gross. Kuigi kurjategijalt saadud failide hulgas oli Eesti inimeste andmeid, oli tema peamine siht röövida lääneeurooplaste tagant.