Relvaloa saamiseks vajaliku laskmiseksami kukub vähese harjutamise tõttu läbi kuus inimest kümnest.

Tallinnas politsei peamaja keldris on 25-meetrine lasketiir, mille tagumine sein on märklaudade ümber kuulide täkkeid täis. Auke on põranda lähedalt peaaegu laeni välja. Siin teevad relvaloa taotlejad praktilist relvaeksamit. „Hiljuti käisin vaatlemas üht eksamit. Mees lasi ära ja siis küsis: „Mis ma valesti tegin?” Ma tahtsin öelda, et kõike. Ilmselt oli ta internetist relva osad ära õppinud, aga põhjus, miks ta kuulid märklauda ei tabanud, oli selles, et ta ei osanud relva käsitseda ega tulistada,” räägib PPA arendusosakonna peaekspert Erki Uus, kelle vastutusala on relvalubade väljastamine.

Eesti Päevaleht kirjutas möödunud nädalal, et osa psühhiaatreid annab relvaloa saamiseks vajaliku tõendi liiga kergekäeliselt. Peale vaimset tervist kinnitava tõendi seisab relvaloa taotlejal aga ees veel taustakontroll ning teoreetiline ja praktiline eksam. Viimase kukub esimesel korral läbi lausa kuus inimest kümnest.