Politsei soov kokku hoida põrkab õigusemõistmise heale tavale

Juba tosin aastat on Eesti kohtusaalides kasutatud õigusemõistmiseks ka videoistungeid, et süüalust ei peaks iga väikse kohtuasja pärast kohtumajja viima. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) hinnangul ei kasutata videoistungite potentsiaali täiel määral ning lihtsamate kohtumenetluste puhul – väärteoasjad, vahistamise pikendamine, karistuse täitmisele pööramine, kaugülekuulamine ja tsiviilasjad – võiks organiseerida rohkem videosilla kaudu kohtuskäike. See hoiaks märkimisväärselt kokku politsei aega, aga ka raha.