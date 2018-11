Politsei uurib Tallinna kommunaalameti juhi Ain Valdmanni korruptsiooniasja

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler ei kinnitanud, et uurimise all on just kommunaalameti juht Ain Valdmann (68). Kuid ta ütles, et nad on alustanud väärteomenetlust 68-aastase mehe kohta korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb toimingupiirangu rikkumist. „Menetlus on uurimisfaasis ja täpsemalt praegu kommenteerida ei saa,” sõnas Ombler.