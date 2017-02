Politseimajor Ago Leis: varem või hiljem kohtuvad politsei ja kurjategija kriminaalmenetluses

Politseimajor Ago Leis teab, et kuritegelikuks liidriks ei saa lihtsalt hakata. Selleks tuleb kasvada, areneda, saada toetust ja omada mingit mõjuvõimu. Foto: Rauno Volmar

Keskkriminaalpolitsei politseimajor Ago Leis ütleb, et Eestis on praegu kokku 10–15 klassikalist kuritegelikku ühendust.



Kõik need on politseile teada. Puht Eesti grupeeringuid pärast Assar Pauluse vangi saatmist praegu ei tegutse.