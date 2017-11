Pöördumatult haiged jäävad inimliku toe ja ravita ning surevad haiglas, mitte kodus

Gerli Nekrasov teab, mida tähendab pereliikme surm. Viie aasta jooksul on ta pidanud siitilmast ära saatma neli perekonnaliiget. Isa, vanaema ja vanaonu kaotas ta vähile ning ema sclerosis multiplex’ile pärast 20 aastat kestnud võitlust. Kõik pahaloomulised kasvajad avastati, kui need olid juba hilises faasis ja ravida polnud enam võimalik. See tähendab, et kogu hoolduskoorem laskus Nekrasovi õlgadele.