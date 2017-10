Postiga saadetud narkootikumide avastamine on plahvatuslikult kasvanud

Sel aastal on maksu- ja tolliamet posti kontrollides leidnud 566 narkootilise aine kahtlusega saadetist. See teeb umbes kaks pakki päevas ja samas tempos jätkates on selliseid leide aasta lõpuks kokku üle 700. Möödunud aastal oli 600 sellist juhtumit, 2015. ja 2014. aastal aga alla 200.

Selle aasta augustis jõustus Harju maakohtu kohtuotsus Eestis elanud USA kodaniku kohta, kellele mõisteti kolme ja poole aasta pikkune vangistus narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseadusliku käitlemise eest. Süüdistuse järgi tellis ta 2016. aasta juunist tänavu märtsini vähemalt 16 korral narkootilisi aineid koju ja töökoha aadressile. Saadetiste hulgas olid LSD, hašiš, ecstasy, kokaiin ja hallutsinogeensed seened.