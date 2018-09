Põxit on alanud. Rail Baltic võib kasutada hoopis Ida-Virumaa killustikku

Eesti Päevaleht tegi kaasa ühe killustikuveo Estonia kaevandusest. Killustikku vedades kohtusime Tallinna Ülemiste kaubajaamas Eesti Energia projektidirektori Andres Vainolaga.

Kui palju Eesti Energial (EE) killustikku üle jääb?

Estonia kaevandusest jääb praeguste tootmismahtude juures killustikku üle pisut üle nelja miljoni tonni. Lubjakivi on põlevkivitootmise kõrvalprodukt. Ambitsioon on, et suudaksime lubjakivikillustikku eri fraktsioonides aastas müüa kuni miljon tonni.