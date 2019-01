Praegused ja endised kriminaalid Eesti 200-s. Kaks visati välja, üks lahkus ise, ülejäänutele andestatakse

Tänaseks on neid nimekirjas kolme võrra vähem. Eile neli ja pool tundi pärast seda, kui Eesti Päevaleht saatis erakonnale küsimused karistatud liikmete kohta, andis Eesti 200 aseesimees Meelis Niinepuu teada kahe liikme väljaheitmisest. Neil olid kehtivad karistused.

Iseseisvalt astus erakonnast eile välja Eesti 200 tegevjuhi Kadri Napritson-Acuna vend Kaspar Napritson, kes 2012. aastal mõisteti süüdi suure koguse narkootikumide omamises. Tema liikmesus erakonnas lõppes mõni tund pärast küsimust, kas Kaspar on Kadri sugulane. Kas erakonna tegevjuht teadis oma venna karistustest? Kas ta ütles seda ka ülejäänud erakonnaliikmetele? Kas tema kutsus Kaspar Napritsoni Eesti 200 liikmeks? Lehe trükkimineku ajaks neile küsimustele vastuseid saada ei õnnestunud.

Üks Eesti 200 liige, kellel on kehtiv karistus, oli Juri Pjatnitski. Telefonitoru tõstes katkestas Pjatnitski ajakirjaniku enesetutvustuse: „Inimene juba helistas. Aleksei helistas mulle.” Ta kinnitas, et Aleksei on Eesti 200 liige, ja küsimusele, millest neil juttu oli, vastas: „Karistusandmete see...” ning katkestas kõne. Rohkem ta enam ei vastanud.

Erakonna üle 500 liikme seas on ainult üks Aleksei – erakonna noortekogu esimees Aleksei Jašin.