Praktiline arenguabi teevad Eestile Gruusias ja Ukrainas rohkem reklaami kui miljonilised kampaaniad

„Eesti on EL-i idapartnerluse poliitikas suurriik. Näen, et see on õige asi, sest tunnetan meie mõju, tänulikkust ja partnerite avatust,” kinnitas Eesti idapartnerluse keskuse (EIPK) asejuht Tiina Ilsen keskuse viimase aja tegemistest rääkides. „Olen oma töös alati uskunud, et päästes ühe inimese, võid päästa maailma. Nägin seda ehedalt aastaid tagasi, kui naistele koolitusi tehes nad alul rättidesse mähituna põrandale vaatasid, tahtmata mulle otsagi vaadata, ent said hiljem valitud oma kogukonna juhtideks. Kõike samasugust näen ma nüüd. Idapartnerlus on üks õnnestunumaid projekte, mis Eesti riik on ette võtnud, ja vajadus selle järele suureneb, sest abi saavad riigid arenevad.”