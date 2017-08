Prantslanna, kes pani maailma liidrid üksmeelt otsima: hirm läbikukkumise ees oli väga suur

Mõte, et keegi võiks superkangelasena maailma päästa, tundub klišeena, kuid prantslanna Laurence Tubianaga kohtudes torkab see pähe. Tema on see inimene, kes suutis kaks aastat tagasi Pariisi kliimakonverentsil sundida kinnistunud mõtetega riigijuhte oma veendumusi muutma ja leppele alla kirjutama.

Eestis käis Tubiana Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumise raames, kus rääkis neile, et EL peab kandma Pariisi kliimaleppes kokkulepitud tingimuste täitmises suuremat rolli ja panustama rohkem CO 2 vähendamisse.