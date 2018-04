Prantsuse kindral kübersõjast: välisriigid ründasid aastaga tosin korda

Eestit paariks päevaks külastanud Prantsuse küberkaitseüksuse ülem kindralmajor Olivier Bonnet de Paillerets tõdes, et küberkaitse on moodsas maailmas ja sõjapidamises haaranud aina olulisema rolli ning riigid peaksid sellesse valdkonda märgatavalt rohkem panustama. Et ohud on reaalsed, mitte abstraktne jutt, tõestavad faktid, mida de Paillerets’ nimetas: Prantsuse kaitsejõududel tuleb aastas tegeleda 700 küberintsidendiga, mille sekka kuuluvad nii tehnilised probleemid kui ka mured küberhügieeniga. „Meil on olnud rünnakuid ka teistelt riikidelt või nende toetatud asutustelt. Selliseid rünnakuid on umbes 12 ja need on seotud peamiselt spionaažikatsetega. Võite ise mõelda, kes selle taga on,” sõnas de Paillerets.