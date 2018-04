Prefekt: me ei andnud Narvas mõrvatud Jelena juhtumi puhul endast maksimumi

Raske on öelda, kas laupäeval Narvas aset leidnud tragöödiat saanuks ära hoida, sest tegemist polnud ettekavatsetud, vaid kiremõrvaga. Kuid Ida-Viru prefekti Tarvo Kruubi enesekriitika on karm. Ta leiab, et tema meeskond ei teinud kõike, mis võimalik. „Prefektuuri juhina kripeldab mul, et me ei andnud endast maksimumi. Minu jaoks pole oluline ajakirjanduse kriitika, aga mul on valus Jelena ema ja laste ees. Ma ei saa neile öelda, et me andsime endast kõik. Sest ma tean, et me ei andnud,” nentis prefekt.