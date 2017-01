President Ilves: 2017. aasta mõjud ulatuvad kaugele tulevikku

President Toomas Hendrik Ilves kinnitab, et ta ei lase Eestist lahti, nagu Eesti ei lase teda vabaks. Foto: Karin Kaljuläte

Lähipäevil Stanfordi ülikoolis tööd alustav president Toomas Hendrik Ilves ütles aastavahetuse intervjuus Eesti Päevalehele, et lääne suurim küsimus on see, mis saab demokraatiast tõejärgses ja digitaalses ühiskonnas.