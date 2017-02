Iseenda puhkuse teema tõstatanud president on sel ajal riigipea edasi, kuid suuri töökohustusi ei täida.

„Presidendil töökohtumisi järgmisel nädalal ei ole,” kinnitas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. „Ta sõidab perega Eestist ära.” Nädal pärast iseenda puhkuse teema tõstatamist perepuhkusele sõitval presidendil oli see puhkus plaanis juba enne septembrikuu lõppu, kinnitas Linnamäe.

President ei kavatse aga puhkust võtta ametlikult, mis tähendaks, et tema kohustused peaks üle võtma riigikogu esimees Eiki Nestor (kes muuseas on järgmisel nädalal samuti kolm päeva Eestist ära välisvisiidil). „Väljakujunenud praktika on, et riigipea oma puhkust välja võtnud ei ole ning leiab need hetked pere jaoks ja aja mahavõtmiseks muude töökohustuste vahelt või kõrvalt,” sõnas Linnamäe. „Loomulikult on ta [president Kaljulaid] sel ajal riigipea edasi ning praeguseid kommunikatsioonivahendeid arvestades on ta n-ö olemas ja suhtleb. Aga muid töökohustusi talle sellele nädalale planeeritud ei ole.”