President Kersti Kaljulaid: meie front on liberaalsed demokraatlikud vabadused, ärme hägustame seda pilti

Käite palju koolides [president andis eile Jüri gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse tunni ja tunni lõpetuseks osales e-hääletusel] ja teil on kooliealised pojad. Kuidas on võimalik nii palju nõudvas ametis pere- ja tööelu edukalt ühitada?

Olgem ausad, ka meestel ja meesriigijuhtidel on lapsed, nii et see küsimus ei ole minu puhul kuidagi relevantsem kui kõigi teiste Eesti poliitikute puhul. Täpselt samuti nagu kõik isad igatsevad oma laste järele, kui nad neid mõni päev ei näe, igatsen ka mina. Helistada tuleb ka teiselt poolt maakera. Vahel südaöösel, kui pole muud võimalust. Tuleb hoida sidet nii palju, kui on võimalik. Võtta telefon, kui näed, et laps helistab.

Endistel peaministritel Andrus Ansipil ja Taavi Rõivasel oli komme tütarde kõne peale koosolek katkestada ja vastata.

See on ilmselt stiilierinevus. Ma helistan tagasi, kui on väike paus, sest tahan olla olemas ka nende inimeste jaoks, kellega parasjagu räägin. Ja kui on tõesti midagi kiiret, siis nad saavad helistada kas ihukaitsjatele või minu abidele.