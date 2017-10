Prints Harry Võitmatute mängude publikult: kas teie kasutate kogu oma potentsiaali?

„Aga kas teie võtate oma elust maksimumi?” küsis prints Harry Võitmatute mängude (Invictus Games) lõputseremoonial publikult ning andis tuhandeile saalisistujaile ja miljoneile Kanada televaatajaile seejärel pika mõttepausi.

Enne seda küsimust oli prints ette lugenud mängudel ennast ületanud võistlejate saavutusi, mis nõudsid neilt tohutut eneseületust ja raevukat trenni. 150 meetri pikkune golfilöök ei pruugi midagi erilist olla, ent on kahtlemata võimas, kui selle teeb keegi, kes peab tasakaalu hoidma kahel proteesil ja lööma ühe käega, sest IED-plahvatus on ta neljast jäsemest võtnud kolm. Üks teine mõlemast jalast ja ühest käest ilma jäänud mees suutis võistelda ja saavutada häid tulemusi sõudmises – paljud sama raske saatusega inimesed oleksid jäänud ratastooli konutama ja möödalibisevat elu vaatama. Mitu plahvatuses pimedaks jäänud sõdurit võistlesid staadionil jooksmises, samal ajal kui paljud sama saatusega inimesed veedavad oma elu kodus nelja seina vahel. Ränga närvikahjustusega mees, kes suudab vaevu käia, võistles mitmel alal. Ta ei võitnud küll ühtegi medalit, aga tema võit on see, et ta tuli kohale ja võistles.