Tartu ülikooli kliinikumi hematoloogia-onkoloogiakliiniku emeriitprofessor Hele Everaus peab igal aastal 4. veebruaril peetavat vähi vastu võitlemise päeva sümpaatseks, kuid tema sõnul tuleb mõelda, mida see tähendab. „Kas me oskame vähki ennetada?” küsis Everaus ning vastas ise: suuresti mitte. „Keegi ei tea lõplikult vähi tekkepõhjust. Pole ühtegi üksikut käivitavat mehhanismi, on rida asju, mis kulmineeruvad,” ütles ta.