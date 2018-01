Professor Vihalemm: Kremli sõnumite mõjusfääris viibijad ei teadvusta, et alluvad Venemaa propagandale

Paljud siinsed vene keelt kõnelevad inimesed on endiselt seotud Venemaa inforuumiga ja NATO ja Euroopa Liit on nende jaoks pigem vaenlased kui sõbrad. Foto: Sergei Stepanov

Briti valitsuse tellitud uuring Balti riikide venekeelse elanikkonna hoiakute kohta kinnitas taas, et Eesti rahvusrühmad elavad erinevates inforuumides ja Kremli strateegiline kommunikatsioon on venelaste seas edukas. Tartu ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm kinnitab, et mida ühtsem on riigi sõnum, seda kriitilisemalt ärgitab see mõtlema ja tuleb kokkuvõttes kasuks. Inimeste propagandazombideks nimetamine aga solvab ja tekitab hoopis trotsi