Prokuratuur soovib palkadeks juurde 1,3 miljonit eurot

Riigi peaprokurör Lavly Perling palub unarusse jäetud suure kriminaalasja pärast kannatanutelt vabandust.

Ajaleht Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, kuidas suur kriminaalasi (vt kõrvallugu), kus oli sada kannatanut ja 27 kahtlusalust, lendas prokuratuuris vastu taevast. Veel paari aasta eest raporteeris politsei lugu töövõiduna. Mis juhtus?

Meil on praegu Eestis pooleli üle 27 000 menetluse. Meie järelevalveosakonna juht vastas Eesti Ekspressis siiralt, et seni kuni tööd teevad inimesed, juhtub kahetsusväärselt ka selliseid lugusid, mille üle me ei ole uhked. Selliste juhtumite pärast on meil küll piinlik, aga need on juhtunud ja meil on kannatanute ees kohustus vabandust paluda. Vastus küsimusele miks nii juhtus, on väga inimlik – paljude asjaolude halb kokkulangemine. Prokuröride vahetused, erinevate prokuratuuri juhtkondade vastuolulised sõnumid selle asja prioriteetsusest ja asjaga viimasena tegelenud prokuröri töökoormus, mille tõttu see asi jõudis järjekorras kohale number X. Kõne all oli ka selle kriminaalasja prokuratuuris lõpetamine mõistliku menetlusaja tõttu. Kuritegeliku ühenduse paragrahv on riigi jaoks väga tugev tööriist ja kui me juba raporteerisime kinnipidamisest, siis pidi riik julgema sellega kohtu ette minna. Kohus otsustaski mõistliku menetlusaja tõttu asi lõpetada.

Mul on raske mõista, miks otsustas prokuratuur kulutada oma jõudu näiteks kirjanik Kaur Kenderi süüdistamisele, aga mitte millelegi nii suurele. Kuidas te oma prioriteete seate?

Sellele küsimusele ei ole võimalik vastata, sest need kaks asja ei kuulu kokku. Prokuratuur teeb valikuid kõige laiemas mõttes ühiskondlikust vajadusest lähtuvalt. Eri kuriteoliikide puhul tingib prioriteetsuse erinev asjaolu. Näiteks kannatanutega varavastastes kuritegudes peame vaatama summa suurust. Laste ja täiskasvanute võrdluses on prioriteediks lastevastased kuriteod. Korruptsioonikuritegude puhul peame esmaseks seadma sellise teo, millega suudame anda ühiskonnale kõige rohkem positiivset mõju ja millega vähendame enim korruptsiooni kõige üldisemas mõttes. Peale kuriteoliigi sõltub see ka piirkonnast. Ida-Virumaal on tööstus ja seal on teatud juhtudel prioriteediks hoopis tööõnnetused. Kui inimesed kaotavad tööõnnetuse järel tervise või hullemal juhul elu, siis see võibki muutuda prioriteetseks, sest sotsiaalne tagajärg selle kuriteo läbi võib olla nii suur, et vajab kiiresti riigi sekkumist ja õigusrahu pakkumist.

Neist sajast kannatanust olid enamik välismaalased, kes räägivad nüüd oma sõpradele, et Eestisse ei tasu küll minna: turiste mürgitatakse, röövitakse ja hiljem ei kaitse neid keegi. See mõjutab nii riigi mainet kui ka meie turismisektorit otsesemalt. Kuidas see ei muutnud asja prioriteetseks?

Prokuratuur ei vaidlegi selle üle, et see ei olnud tähtis asi. See on kahetsusväärne juhtum, mille puhul tulebki kannatanute ees vabandust paluda. Siiski saan öelda, et meil on tuhandeid kannatanuid, kelle õigusi suudame edukalt kaitsta. Olen alati rõhutanud, et sellele peab tähelepanu pöörama.

Kas prokuratuuri kimbutab tööjõu- või rahanappus?

Inimesi, aega ja raha on alati vähe. Üle 27 000 menetluse 160 prokuröri peale tähendabki palju tööd. Aga see ei tohi olla põhjus ega vabandus. Pole mõtet arutleda selle üle, mida meil ei ole. Peame jälgima, kuhu selle napi ressursi paneme, et Eesti ühiskonda kõige paremini teenida. Seda me täna teemegi. Kõnealune juhtum pärineb aastate tagant. Me oleme sellest õppinud ja ümber korraldanud terve järelevalveosakonna tööpõhimõtted.

Seega te ei soostu välja ütlema ühtegi konkreetset summat, mis on prokuratuuril puudu?

Olen ikka. Ma olen mitu korda öelnud, et prokuratuuri palgasüsteemi võiks muuta. Rahandusministeeriumiga peetud palgaläbirääkimistel oleme rääkinud 1,3 miljonist eurost aastas. Aga ma ei taha tuua prokuratuuri ressursipuudust õigustuseks kannatanute ees, et selle asjaga nii juhtus.