Prokuratuur võttis Raudtee tänava hämara skeemi siiski menetlusse

Maatükki on nüüdseks koos firmadega edasi müüdud, mis muudab selle tagasisaamise veelgi raskemaks.

Möödunud nädala lõpus saabus Harry Kuusikule ja tema perekonnale teade, et prokuratuur on muutnud oma varasemat seisukohta ja otsustanud siiski „Pealtnägijast” avalikuks saanud Raudtee 64a krundi kinnisvaraskeemi uurimise menetlusse võtta. Kui varem pidas prokuratuur Kuusiku ja Ragnar Käsperi firma Never Invest OÜ vahelist tehingut tsiviilvaidluseks, siis nüüd leidis riigiprokuratuur, et Käsper on teadlikult ja tahtlikult tegutsenud nii, et Kuusik kinnistust ilma jääks.