Abilinnapea Kalle Klandorfi käsul kutsuti protestiprügikottide sisu tuvastama demineerijad.

Politsei pressiesindaja Seiko Kuik kinnitas eile, et nädalavahetusel saabus neile väärteoteade, mille järgi on demineerijatele väljakutset tehes seadust rikutud. „Politseinikud koguvad juhtunu kohta infot ja alustavad menetlust, kui on põhjust arvata, et seadust on rikutud,” sõnas Kuik.