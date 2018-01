Prügimajanduse tulevik: veiselihast rahakott ja iga pakend tootjale tagasi

Liikmesriikide kokkulepitud jäätmekäitluspakett vaatab mõnes mõttes kaugesse tulevikku – 2035. aastasse, kus 65% kodumajapidamistes tekkinud jäätmeid peaks uuesti ringlusse jõudma. Kohustusi on võetud juba lähiaastateks: näiteks juba kolme aasta jooksul peab eestlaste olmeprügist uuesti ringlusse jõudma vähemalt pool. Viimastel aastatel on meil see näitaja olnud natuke üle 30%.