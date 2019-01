Kui ise kaupluses käies saad kilekottide kasutamist kontrolli all hoida, siis järjest kasvav (toidu)kauba koju tellimine sellist võimalust ei anna ja teenusega kaasneb korralik kilekotimägi.

Eesti Päevaleht tellib eksperimendi korras toimetusse toitu. Valik langeb kõige kiiremale: ainult Barbora lubab toidu tuua kohale samaks päevaks.

Toidu veebist koju tellimises on midagi ääretult mõnusat. Pole kõike seda, mida toidupoes ebameeldivaks pean: järjekorrad, ootamine, toidu tassimine. Selle asemel on ekraan ja klõpsud. Klõps – banaan. Klõps – ajakiri „Eesti ajalugu”, klõps – 226 grammi mandariine.

Toidukuller tulebki. Toimetusele 26 euro ja 38 sendi eest ostetud toit on kahes suures kilekotis, milles on veel üks suur kilekott ja palju väikseid. Ühes kilekotis on üks banaan, teises granaatõun. Omaette kilekoti on saanud ka kolm pisikest mandariini. Kaks kohukest on plastkarbis, mis kindlasti tagab, et need pole muljutud, aga see on ikkagi plastpraht.