Psühhiaatrite liidu juht Andres Lehtmets: tuleb leppida, et meil ei saa kunagi olema piisaval arvul psühhiaatreid

Väike riik peab hoolitsema iga inimese eest, me ei saa kedagi maha jätta. Me peame kinni hoidma nii alko- kui narkosõltlastest. Kõigist.

Nii leiab Eesti psühhiaatrite seltsi (EPS) juhatuse esimees Andres Lehtmets, viidates, et ühiskonnas on vaimse tervise probleemid, kas otseselt või kaudselt, ühed suuremad töövõimetuse põhjustajad. Seljavaludelgi on kaudne põhjus stress. Depressioon ja sõltuvushaigused võivad olla eluohtlikud ja kui sa sellest mööda vaatad, võib asi lõppeda traagiliselt. „Üldine vaimse tervise aktsepteerimine elu osana on eluterve ühiskonna üks näitaja. Ühiskonnad, kus öeldakse, et peate ise hakkama saama, kui kukub, pole hullu, võtame järgmise ja elu läheb edasi – ei ole minu jaoks tänapäeva maailm,” ütles Lehtmets.