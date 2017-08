Psühholoog Jänku-Jussi paroodiadest: rääkige lastega netihügieenist!

Eile avaldas Delfi mureliku lapsevanema kirjelduse, kuidas ta avastas, et tema laps on vaadanud võikasisulisi multifilme. Nimelt on YouTube’is üleval rohkesti Jänku-Jussi libamultikaid, milles populaarne tegelane õpetab suguelu elama, mõnuaineid tarvitama ja enesetappu tegema.

Üks Jänku-Jussi loojaid Janika Leoste tõdeb, et probleem on kestnud juba mitu aastat ja abi on otsitud politseistki, ent klipid on siiani üleval ja jõuavad kergesti väikelasteni.