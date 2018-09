Psühholoogidel ja logopeedidel sai madalast palgast mõõt täis

Arstid ja õed on aastaid kollektiivlepingu läbirääkimistel jõuliselt oma palga eest seisnud. Nende varju on jäänud spetsialistid, kes pole siiani isegi läbirääkimiste laua taha pääsenud. Põhjus on selles, et kliinilised psühholoogid ega logopeedid pole seaduse silmis tervishoiutöötajad, ehkki nad osutavad tervishoiuteenuseid.