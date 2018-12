Pulitzeri auhinna võitja: USA ajakirjanduse probleemid algasid juba Obama ajal

Alustame hiljutiste uudistega. Ajakiri Time valis aasta inimesteks tagakiusatud ajakirjanikud, nagu Jamal Khashoggi. Kuidas teile tundub, kas ajakirjaniku töö on viimasel ajal muutunud kuidagi ohtlikumaks?

Vähemalt USA-s on ajakirjanik olla üldiselt ülimalt turvaline. Muidugi on maailmas kohti, kus ajakirjanikuks olemine tähendab, et sa riskid oma eluga iga päev. Jumal tänatud, et meil USA-s nii pole. Ma ei usu, et USA-s on töö ise muutunud, aga atmosfäär küll. Kui ikka president kutsub ajakirjanikke rahva vaenlaseks, siis sellel on tagajärjed.

Polariseeritud meedia kõrval esitab president Trump lõhestavaid sõnumeid Twitteris. Kas Ameerika rahvas on praegu rohkem lõhestunud kui viimasel paaril aastakümnel?

Aga mõelge korraks 2000. aasta valimiste peale. Siis oli riik veel rohkem lõhenenud. Need olid ülinappide tulemustega valimised, tulemused vaidlustati ja käidi ülemkohtus. Ma arvan, et vabariiklaste ja demokraatide vaheline lõhe ei ole midagi uut. Aga viha on praegu rohkem, kui mina kunagi näinud olen. Seega pole küsimus lõhes, vaid üksteise peale ollakse vihased. See küll hea ei ole.