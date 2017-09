Puuduliku keeleoskusega juhid on bussifirmale toonud 16 ettekirjutust

Tallinnast bussiga Viimsisse sõitnud Pille (nimi muudetud – U. J.) pani tähele, et AS-i Temptrans bussijuht ei saanud riigikeelega hakkama. Eestikeelset teenindust soovinud sõitjad said sõimata nagu needki, kes ei astunud bussi esimesest uksest. Keeleinspektsioonile kaevanud Pille sai vastuse, et selleks ajaks oli keeleinspektsioon teinud Temptransile 16 ettekirjutust ja alustanud järelevalvemenetlust.

Keeleinspektsiooni eelmise aasta tegevuse ülevaatest selgub kurb statistika. Ühistransporditöötajate keeleoskust kontrolliti ühes takso- ja kolmes bussifirmas, sealhulgas Temptransis. 60 kontrollitud töötajast oli ebapiisava keeleoskusega 50 bussijuhti ja kolm taksojuhti.