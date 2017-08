Puuetega inimesi rakendanud MTÜ rikkus nõudeid, praktikate toetamine lõpetatakse

Juunikuise Eesti Päevalehe artikli järel läbi viidud tööinspektsiooni menetlus tuvastas, et Jõhvis tegutsev MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus rikub hulgaliselt nõudeid. Töötajatele maksti vähem kui miinimumpalga nõue ette näeb. Ruumid, kus haiged ja puudega inimesed puitu lihvisid, olid kohtäratõmbeta, mis tähendab, et ruum oli puidutolmu täis. Tööruumid vajasid remonti, seal on komistamise ja kukkumise oht. Tegemata oli riskianalüüs, ohutusjuhendid olid puudulikud, töötajatel oli tervisekontroll tegemata jne. Töötajate tegelik töökoormus, tööpäeva alguse ja lõpu kellaajad ei olnud märgitud töötajate töölepingutes, töökorralduse reeglites ega tööajaarvestustes.