Puuetega inimeste rakendamise eest sadu tuhandeid eurosid saanud ettevõtet kahtlustatakse skeemitamises

Jõhvi kaubanduskeskuse kolmanda korruse umbses ruumis lihvivad puuetega inimesed tugiisikute pilgu all klotse, millest hiljem peaksid saama mänguasjad. Terviseamet uurib klotse ja tööinspektsioon töötingimusi.

Ida-Virumaal tegutsev puutöökeskus on puuetega inimeste palkamise eest saanud töötukassalt ligi 300 000 eurot toetust, ent töötajate palgad jäävad alla miinimumnõuete.



Tööinspektsioon hakkas pärast kaebusi sealseid töötingimusi ja -lepinguid uurima.

Jõhvi kaubanduskeskuses Tsentraal olevat end sisse seadnud üks Ida-Viru edukamaid uusi tööandjaid, puust mänguasju valmistav töökoda MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus. Esimese hooga ei viita kaubanduskeskuses aga miski sellisele töökojale. Alles kolmandal korrusel hakkab otsitav silt ühe kabineti uksel silma.

Ukse avab MTÜ juht Aleksandr Sikut, kes eesti keelt sõnakestki ei räägi, kuid nõustub töökoda tutvustama. Esimene läbikäidav tuba olevat puhketuba. Kahes järgmises toas, kus pole aknaid, aga on väga tolmune, istuvad kümned inimesed laudade taga ja lihvivad liivapaberiga puuklotse. Need on peamiselt psüühikahäiretega inimesed, kes seal töötavad ja õpivad töötegemist.