Tööraamatu võiksid sotsiaalkindlustusametisse viia need, kes on enne 1999. aastat tööl käinud. Aga see ei ole kohustuslik, tööraamatu võib pensioni määramise ajani ka ise alles hoida. Foto: Andres Putting

Nädalavahetusel teatas sotsiaalkindlustusamet, et soovib vanadest tööraamatutest inimeste andmeid koguda. Lahti läks tõeline triangel ja tööraamatust on saanud viimaste päevade populaarseim kõneaine nii sotsiaalmeedias kui ka inimeste omavahelistes vestlustes. Palusime sotsiaalkindlustusametil selgitada, kes ja miks tööraamatu pärast muretsema peaks.

Tööraamatu kohta korduma kippuvatele küsimustele vastab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juht Kati Kümnik.

Mis on tööraamat?

Dokument, kus on kajastatud andmed inimese töötamise kohta.

Kas tööraamat on kõigil inimestel, kes on kunagi töötanud?

Tööraamatuid väljastati kuni 1. juulini 2009. Pärast seda kuupäeva enam tööraamatu pidamise kohustust ei olnud. Enamikul inimestel, kes on enne mainitud kuupäeva töötanud, on tööraamat olemas.

Keda praegune üleskutse tööraamat üles otsida puudutab?

Inimesi, kes on töötanud enne 1999. aastat ja kellele sotsiaalkindlustusamet praegu pensioni (töövõimetuspensioni, vanaduspensioni jms) ei maksa. Üleskutse ei puuduta neid, kes juba saavad pensioni, sh ka töövõimetuspensioni.

Mida ma tööraamatuga tegema pean?

Kui sa oled töötanud enne 1999. aastat ega saa veel pensioni, siis hoia alles või too sotsiaalkindlustusametisse. Tööraamatu võib saata posti teel või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti. Tööraamatute esitamiseks ajalist piirangut ei ole.

Mida sotsiaalkindlustusamet tööraamatuga teeb?

Raamatust sisestatakse töötamise andmed infosüsteemi. Protsess kestab umbes kaks kuud ja kui inimene tahab, võib ta pärast tööraamatu tagasi saada.

Miks tööraamatuid just praegu kampaania korras koguma hakati?

Eelmisel aastal sagenes pöördumiste hulk, kus inimesed küsisid, mida tööraamatuga teha ja kas selle võib ära visata. Leidsime, et on vaja rääkida pensioni aluseks olevate dokumentide tähtsusest, suurendada inimeste teadlikkust ja vältida olukorda, kus pensioniks vajalikud dokumendid lihtsalt ära visatakse. Lisaks see, et kuni eelmise aasta lõpuni sai tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse hoiule tuua. Selle aasta algusest hakkasime tööraamatuid ja selles olevat infot digiteerima.

Leidsime, et on vaja suurendada inimeste teadlikkust ja vältida olukorda, kus pensioniks vajalikud dokumendid lihtsalt ära visatakse.

Kui mul ei ole tööraamatut enam alles, kas hakkan siis tulevikus väiksemat pensioni saama?

Ei hakka. Kui su tööraamat on kadunud, siis tööstaaži tõendamiseks võib sotsiaalkindlustusametile esitada muid töötamist tõendavaid dokumente. See dokument võib olla tööleping, käskkiri, korraldus, isiklik kaart, töötasuleht, töönimistu, teenistuskiri, teenistusleht, kolhoosi liikmeraamat, ametiühingu liikmekaart, tööettevõtuleping või muu tsiviilõiguslik leping. Dokument peab sisaldama andmeid töötamise aja kohta.

Kas tööraamatu üleskutse on seotud pensionireformiga, mida valitsus kavandab?

Tööraamatute kogumise üleskutse ei ole seotud valitsuse pensionireformiga. Varasem staaž ei puuduta kuidagi kavasolevaid muudatusi. See staaž, millest räägitakse uute pensionimuudatuste puhul, hakkab kogunema alles pärast 2020. aastat.

Mida teha, kui tööraamat on kadunud?

Tööstaaži tõendamiseks on tulevikus, kui pensioni taotlema hakkad, mitu võimalust. Näiteks võib esitada mõne muu töötamist tõendava dokumendi. Kui inimesel endal ei ole töötamist tõendavat dokumenti, siis palume tal pöörduda sotsiaalkindlustusameti poole, kes omakorda aitab pöörduda arhiivi poole. Palume inimestel ise mitte rahvusarhiivi poole pöörduda, siin aitab sotsiaalkindlustusameti töötaja.

Kui dokumendid ei ole säilinud ja see on sotsiaalkindlustusameti töötajate abiga selgeks tehtud, on võimalik tunnistajate abiga enda töötamist tõendada. Selleks lepib meie töötaja inimese ja tunnistajatega eraldi aja kokku. Tunnistaja saab olla inimene, kes on töötanud samas asutuses samal ajal ja saab enda töötamist dokumentaalselt tõendada.

Töökoha tõendamiseks on vaja kahte tunnistajat. Kas on võimalik endale töökohti n-ö võltsida, et saaks kõrgemat pensioni saama hakata?

Ei ole. Ka tunnistajad peavad oma töötamist tõendama töölepingu, tööraamatu või muuga.

Mis saab, kui mul ei ole töötamise tõendamiseks ühtegi dokumenti ega tunnistajat?

Need on väga erandlikud juhtumid, sest viise, kuidas välja selgitada, kas inimene ikka on töötanud, on hästi palju. Kui mitte midagi ei ole, võib inimene ükskõik mida väita ja sellisel juhul pole meil alust seda töötamist arvestada.

Kui mitte midagi ei ole, võib inimene ükskõik mida väita ja sellisel juhul pole meil alust seda töötamist arvestada.

Kui ma saadan oma tööraamatu postiga, siis kui kiiresti ma selle tagasi saan?

Kui inimese tööraamat sotsiaalkindlustusametisse jõuab, võetakse temaga ühendust. Muu hulgas uuritakse, kas ta soovib oma tööraamatu tagasi saada ja kuidas. Andmete sisestamiseks kulub umbes kaks kuud.

