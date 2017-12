Puust ja punaseks. Mida peab Lätist alkoholi ostja meeles pidama?

Kui varem on siin-seal veidi juttu olnud, et maksu- ja tolliamet (MTA) jälgib Lätis käivaid alkoholiostjaid, siis nüüd selgitas ameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann asja täpsemalt. Piiriületuskohtadele paigaldatud numbrituvastuskaamerad aitavad fikseerida juhud, kui autoga käiakse tihti Lätis ja viibitakse seal lühikest aega, näiteks pool tundi.

Reitmanni sõnul on probleem Läti odava alkoholi edasimüüjate võrgustikud, mis on küll tekkinud, kuid mitte sellisel määral, nagu aasta tagasi kardeti. MTA kasutab ka muud teavet ja teeb vajadusel sõidukitele pistelisi kontrolle, et leida alkoholiga äritsejad. Nende inimeste arv on viimasel aastal kasvanud.

Numbrituvastuskaamerad on tegelikult kasutusel olnud juba aastaid. Nende põhiline eesmärk on aidata koguda infot, et võidelda narkootikumide-, salakütuse- ja salakaubaveoga.

Kuna Eestist üle piiri käivaid ostlejaid on järjest rohkem, otsustas Eesti Päevaleht koostada meelespea, mida tasub Lätist alkoholi ostes teada. Küsimustele vastas MTA avalike suhete juht Rainer Laurits.