Delavue ilusalong meelitab naisi tasuta prooviprotseduurile, kus kliendil „avastatakse” hirmutav nahaprobleem.



Parim ravi on sama ilusalongi mitu tuhat eurot maksvad protseduurid, mille jaoks tuleks kohe laenu võtta.



Sealsamas kõrvalruumis ongi laenuhaldur, kes vormistab kiiresti kurikavala lepingu, mis maksab kätte veel kaua.

Radisson Blu hotellis tegutsevasse Delavue ilusalongi sisenedes torkab kohe silma ebakõla. Ilusalong asub kesklinna ühes kallimas hotellis ja on luksuslik. Salongi sisekujunduses on ühendatud valge ja moekalt hall, taustal mängib mahe muusika ja klientidele on vabalt võtta kohv kallist espressomasinast. Administraatorid on ilusüstidest moonutatud nägudega ja ülimeigitud neiud. Ooteruumi disaindiivanitel istuvad aga naised, keda sellisest keskkonnast leida ei ootaks ja kelle puhul ei eelda, et nad on valmis võtma kõrge intressiga laenu, selleks et osta üle 5000 euro eest iluprotseduure. Nad on pigem eakad, tagasihoidlikult riides ja mõnigi neist on näiteks uute saabaste ostu kaua edasi lükanud. Nad istuvad ootusärevalt, sest neid ootab tasuta protseduur. „Jah, esimene kord, meile helistati. Tulime, kuna on tasuta,” räägivad kaks diivaninaabrit, 60-ndates aastates venelannad. Istun nende kõrvale. Algab ajakirjanduslik eksperiment, et saada teada, mis peene hotelli rüpes täpsemalt toimub.