Palamuse pritsumeeste eestvedaja Margus Kaasik suhtub tulekahjule tõttava komando vabatahtlikega mehitamisse skeptiliselt, sest maal on hajaasustus.

Palamuse pritsumeeste eestvedaja Margus Kaasik suhtub tulekahjule tõttava komando vabatahtlikega mehitamisse skeptiliselt, sest maal on hajaasustus. Foto: Hendrik Osula

Siseministri sõnul ei kavatseta komandosid sulgeda, aga ümberkorraldused on möödapääsmatud.

Hiljuti avalikustas päästeamet uuringu, milles sisalduvad faktid olid julmad: päästevaldkonna jätkusuutliku rahastamise tarvis oleks vaja järgmise kümne aasta jooksul kokku 150 miljonit eurot lisaraha. Seega võib arvata, et päästevaldkonda ootab ees põhjalikum ümberkujundamine.

Selle alustamine on nüüd uue siseministri Andres Anvelti laual. Tema sõnul võiks üks muudatus olla segakomandode loomine, kus on mõni kutseline päästja ja ülejäänud vabatahtlikud. „150 miljonit lisaeurot oleks vaja siis, kui jätkame sama mudeliga ilma mingeid muudatusi tegemata,” sõnas Anvelt. „On teatud valdkonnad, mille puhul võiks mõelda laiemalt, need võivad ka olla natuke ebamugavad otsused.”