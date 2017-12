Rahulolu Ratase tööga on tema peaministriaja halvim

Kõik varasemad korrad, kui Turu-uuringute AS on Eesti Päevalehe palvel inimestelt küsinud, millise hinde nad viie palli skaalal peaminister Jüri Ratase tööle annaksid, on keskmine hinne jäänud vähemalt 3,23 juurde. Parimatel päevadel on see ulatunud isegi 3,39-ni. Detsembris aga nii enam pole, 3,18 on Ratase reitingu uus madalpunkt.