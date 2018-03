Rahvusraamatukogu varjatud osad elavad 1993. aastas. Remondiks on vaja 50 miljonit

Eesti rahvusraamatukogus avaneb korraga justkui kahe aasta vaade – 1993 ja 2018. Uuem on mõeldud lugejale ja selles paistab hämmastavalt mugav, nüüdisaegne ja piltilus raamatukogu, kus on väga hea tööd teha. Selles on terviserada, rühmatööde kabinetid, mugav mööbel, isegi nurgad, kus tunneb end hästi ka kõige paadunum introvert. Seal hõljub mõnusaim raamatukoguaroom, mille heameelega purki paneksin ja halbadel hetkedel sisse ahmiksin: väärt juturaamatute, põnevate krimkade ja igitarkade entsüklopeediate lõhn.