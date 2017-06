Rahvusringhäälingu uus juht Erik Roose: reklaam tagasi ERR-i? Ära iial ütle iial

ERR-i uue juhi Erik Roose sõnul tuleks ringhäälingu rahastamine muuta stabiilsemaks, et vältida iga-aastast lehmakauplemist.

Reedel, oma esimesel ametlikul tööpäeval Eesti Päevalehele intervjuu andnud ERR-i uue juhi Erik Roose sõnul peab eri kanalite vahel olema rohkem sünkroniseerimist, et ühele üritusele ei läheks kohale kolm-neli ERR-i mikrofoni.

Millised on töötajate uue juhiga seotud hirmud? Tavaliselt ikka kardetakse, kas ja mida ringi tehakse, kas töökohad jäävad alles.

Seda on küsitud, aga mitte ka väga. Kümme aastat on olnud üks juht. See on nii pikk aeg, kõik on olnud harjumuspärane ja mõnus. Aga ma ei taju üldiselt mingeid hirme. Ega üks inimene 750 töötaja seas ei ole otsustav. Suund on ikkagi keskastmejuhtidele ja osakondade juhtidele, kes peavad minu jaoks välja tulema uute ettepanekute ja initsiatiividega. Olen naljaga pooleks öelnud, et kui teil on mingid asjad, mida kuri vana juhatus pole lasknud teha, siis nüüd käige need lauale.