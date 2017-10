Rahvusvahelise väärismetalliäri musti miljoneid pesti Eestis

„Minu hinnangul on tegemist äärmiselt mahuka kriminaalasjaga. Tänapäeval on enamik maksukuritegusid ja rahapesukuritegusid väga keerulised ning kuna need on piiriülesed, siis enam ei piisa sellest, kui menetlustoiminguid tehakse ainult Eestis. Antud juhul oli isikute kontrolli all mitmekümneid ettevõtteid mitmes välisriigis ning see hõlmas tohutu suurt isikute ja ettevõtete arvu, mis tegigi sellest väga mahuka ja keeruka kriminaalasja,” sõnas asjaga tegelenud ringkonnaprokurör Stella Veber.