Rail Balticu juht: ma ei saa uinuda, kui mõtlen, et väike huvigrupp võib tappa nutika projekti

Rail Balticu tegevdirektor Baiba Rubesa ütleb, et raudteeprojekti keerukus ei seisne tehnoloogias või arvutustes, vaid inimestes ja nende ootustes. Foto: Karin Kaljuläte

Eesti-Läti-Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa, kes on oma ametiaja jooksul üle elanud kaks valitsusevahetust, tunnistab vestluses LP-le, et praegune töökoht on tema senise karjääri kõige keerulisem. Samuti nimetab ta jaanuari lõpus sõlmitavat lepet ülioluliseks, sest see näitaks lõpuks ka EL-ile, et Balti riikidel on tõsi taga.