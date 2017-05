Rail Balticu vastaste usaldusväärsust õõnestab koostöö venemeelsete propagandistidega

Ühe ja sama šablooni järgi tehtud plakatid figureerivad kõigil Kremli-meelsete äärmuslaste pikettidel.



Rail Balticu vastaste leeris on kirikutegelasi, hinnatud teadlasi, poliitikuid, ent ka Kremli-meelseid propagandiste.

Viimane suur Rail Balticu vastaste meeleavaldus oli 22. aprillil Tallinna Vabaduse väljakul.

Rail Balticu vastased viitavad korruptsioonikahtlusele ja soovitavad mõelda Eesti tulevikule, ent nende seas on olnud plakateid kandmas ja piketeerimas ka isikuid, kes kuuluvad ühtlasi Eesti-vastastesse grupeeringutesse Öine Vahtkond, MTÜ Venemaa Kaasmaalased Euroopas ja MTÜ Eesti Vanemad. Ekspertide hinnangul võib Rail Balticu vastaste meelsust ära kasutada just Kremli-meelne seltskond, kelle eesmärk on paksus segaduses tüliseemneid külvata ja segadust veelgi suuremaks ajada.