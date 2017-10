Raimond Kaljulaid: ma ei vingerda ega räägi eri keeltes eri juttu

Seekordsete valimiste suurim komeet oli kahtlemata Raimond Kaljulaid, kes jäi üleriigilise häältesaagi poolest alla üksnes Mihhail Kõlvartile ning linnaosavanemana Põhja-Tallinnas kandideerides kogus rohkem hääli kui staarpoliitik ja Keskerakonna sealne esinumber Yana Toom. Alles eelmise aasta alguses PR-valdkonnast poliitikasse tulnud Kaljulaid ütleb, et hea tulemuse aitasid saavutada linnaosa juhtimiskultuuri muutmine ja eri rahvusest inimeste ühtmoodi kohtlemine.

Need olid teie jaoks esimesed valimised ja saite kohe 5521 häälega väga tugeva mandaadi. Kui palju muudab see edaspidi Põhja-Tallinna juhtimist, sest seekord on teid ametisse pannud valijad?

Ma väga loodan, et mul õnnestub jätkata Põhja-Tallinna juhtimist. Minu käest on palju küsitud, kas see häältesaak tähendab, et ma tahan edasi liikuda kuhugi järgmisele tasemele. Ei, minu jaoks on eesmärk jätkata sama meeskonnaga Põhja-Tallinnas. Loomulikult see muudab väga palju. Poolteist aastat tagasi ei teadnud selles linnaosas keegi minu ees- ja perekonnanime. Ma ei võta seda tunnustusena ainult iseendale, vaid eeskätt sellele meeskonnale, kes on mul linnaosavalitsuses.