Rainer Vakra: kui EKRE oma poliitikat ei muuda, meie nendega Tallinna juhtima ei hakka

Eile sotside Tallinna linnapea kandidaadiks kinnitatud Vakra lubab parandada lasteaedade olukorda ja viia linnatelevisiooni erakapitali kätte.

Sel kevadel olete silma paistnud metsa all prügikoristuse organiseerimise ja autoromudele kleepsude panemisega. Millised on teie ülejäänud kampaania rõhukohad?

Tegelikult on hea meel selle üle, et sellise energilise opositsioonijõuna oleme sundinud ainuvalitsevat linnavõimu otsustama. Meie hakkasime rääkima romudest ja oleme nüüdseks teisaldanud üle 15 auto. Seepeale läksid nii Lasnamäe kui ka Haabersti vanemad samuti romude vastu võitlema. Me nõudsime juba mitu kuud, et Arvo Sarapuuga seotud prügilepingud lõpetataks, ja seda ka tehti. See näitab, et meil on jõudu ja kaalu, et otsuseid muuta.