Keskkonnakomisjoni esimees Vakra ootab Astangu metsatuka heakorra tulemusi hiljemalt kuu pärast.

Eilses Eesti Päevalehes ilmunud artikli „Looduskaitseala asemel prügimägi. Astangu linnud, lilled ja nahkhiired said seltsiks sadu rehve” peale kogunes eile justkui juhuslikult Haabersti Rimi parklasse kümmekond inimest. Murelikud kodanikud, SDE kaameranaine, keskkonnainspektsiooni (KKI) esindaja, munitsipaalpolitseinik, Haabersti linnavara vanemspetsialist Oleg Siljanov ning Eesti Päevalehe ajakirjanik ja fotograaf. Tuleb märkida, et kõiki teavitati, et Rainer Vakra (SDE) läheb kell 15 Astangule olukorda hindama, ent otsest kutset ei esitatud. Kõik tulid justkui ise kaasa. „Selle asja nimi on magic,” kommenteeris Vakra naerusui. Peas kootud läkiläki, seljas sinine ülikond ja pruunikas mantel, jalas moekad pruunid kingad, käes mustad kindad. Fotograafi küsimusele, kas niimoodi minnaksegi metsa, vastas Vakra: „Ma käin kogu aeg niimoodi.”