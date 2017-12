Ranged võimusuhted ei lase seksuaalse ahistamise ohvritel Eestis suud lahti teha

Mujal läänemaailmas käib võimas #MeToo (ingl „mina ka”) kampaania, kus seksuaalse ahistamise ohvrid teevad üha julgemini paljastusi. Sealhulgas ka tuntud ja võimukate meeste kohta. Eestis ei ole me sellist paljastuste lainet näinud, välja arvatud sotsiaalmeedias ja nimesid nimetamata. Miks see nii on?

Meil oli hiljuti Taavi Rõivase juhtum. Ka see oli ajastu märk, et see üldse välja tuli. #MeToo kampaanial on ju ka läänes olnud päris pikk hoovõtt. Viimastel aastatel on esitatud süüdistusi mitme nimeka mehe kohta. Väga oluline oli ka see, et Donald Trumpi süüdistati ahistamises. See on kultuuriline paradigma nihe, millele läänes eelnes aastakümneid feministliku mõtteviisi arendamist.