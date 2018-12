Vallal oli kuusk juba RMK-st ostetud, kui ühtäkki tõi kommunaalfirma Revekor vallavalitsuse hoone kõrvale oma puu. Võimu kritiseerivad vallaelanikud ütlesid, et asi on kahtlane, vallale kuuluva hooldusettevõttega Revekor on ammu probleeme ja asjal on korruptsiooni hõng küljes. Poleemikat tekitanud kuusk viidi lõpuks katlamaja kõrvale.