Räpinas teisaldati korruptsioonisüüdistuse hirmus kuusk

Valla kommunaalmajandusettevõte AS Revekor tõi vallamaja juurde linna jõulukuuse. Peagi selgus, et see pole puu, mille vald oli varem tellinud ja välja ostnud. Reageeriti kiiresti ja otsustavalt ning salapäraselt ilmunud kuusk viidi valla allasutusse hoiule, kuni talle leitakse sobiv asupaik.

„Selle asjaga on siin on natukene kära ja müra tekkinud,” ütleb Räpina vallavanem Enel Liin. „Meil oli RMK-lt kuusk välja valitud ja vald maksis juba 7. novembril puu eest ära.”